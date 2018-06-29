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На Бали из-за активизации вулкана закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай

На курортном острове Бали из-за активизации вулкана на горе Агунг власти Индонезии закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай. Приостановка полетов будет действовать до 7 вечера по местному времени. Синоптики прогнозируют, что сегодня утром в окрестностях воздушной гавани ожидается выпадение вулканического пепла. Его выброс на высоту до 2 километров был зафиксирован накануне. Напомним, в декабре минувшего года из-за активизации вулкана международный аэропорт на Бали не работал трое суток. Тогда отмена рейсов коснулась десятков тысяч туристов.

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