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На Бали турист провел 6 дней в колодце

На Бали турист провел 6 дней в колодце

Британец Роберт Джейкоб Мэттью упал в заброшенный колодец, убегая от дикой собаки. При падении он сломал ногу, высота колодца – 4 метра. В ловушке 29-летний мужчина провел 6 дней, пока фермер в деревне Пекату не услышал его слабый зов о помощи.

На помощь пострадавшему вызвали спасателей. Туриста эвакуировали на носилках и доставили в госпиталь

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