На Бали ввели туристический сбор в размере 10 долларов

Индонезийские власти с 14 февраля ввели сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно 10 долларов) для иностранных туристов, которые посещают остров Бали. Аналогичные требования касаются поездок на соседние с Бали мелкие острова Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган, пишет ТАСС.

Туристы, прибывающие из других частей Индонезии внутренними авиарейсами или паромом, также должны платить налог. Сбор затрагивает все возрастные категории въезжающих, включая детей.

Исключение сделано для нескольких категорий виз. Среди них - дипломатические, для представителей официальных делегаций, для членов экипажей, для обладателей разрешения на временное или постоянное пребывание. Кроме того, сбор не нужно платить тем, кто въезжает на Бали по визам для воссоединения с семьей, "золотым" визам, студенческим и бизнес-визам. При этом перед поездкой на Бали все перечисленные категории людей должны заранее подать в формате онлайн заявку на освобождение от оплаты налога.

Также от необходимости платить сбор освобождаются граждане Индонезии и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую, помимо Индонезии, входят Бруней, Вьетнам Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

С учетом количества прибывающих на Бали туристов власти будут получать порядка 180 тыс. долларов ежедневно. В 2023 году Бали посетили около 11 млн иностранных туристов, что превысило первоначальную цель на 2,5 млн. В 2024 году власти прогнозируют дальнейший рост турпотока до 14 млн человек.