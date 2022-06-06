В Балтийском море продолжаются самые крупные учения НАТО за последние десятилетия

На Балтике продолжаются учения НАТО. В маневрах принимают участие 16 стран. В их числе - Финляндия и Швеция, формально они в Альянсе не состоят, но уже давно всецело интегрированы в его структуры. В учениях участвуют 60 самолетов и вертолетов, 40 кораблей, а также 4 тысячи военнослужащих. Маневры на Балтике станут самыми масштабными за многие десятилетия: разумеется, организаторами декларируется отработка оборонительных задач, но ни в коем случае не усиление военного присутствия в регионе.