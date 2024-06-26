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На белорусско-латвийской границе был обнаружен труп беженца
Труп беженца обнаружен на латвийской границе. 25 июня полоцкие пограничники в 20 м от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни.
Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, но без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии. По сообщению Погранкомитета, расстояние от тела иностранца до калитки для животных в латвийском пограничном заграждении составило 150 м. Для правовой оценки на месте работала следственно-оперативная группа.
С начала месяца польские и латвийские военные трижды демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза в отношении "неправильных беженцев". Силовики сопредельных стран избивают мужчин и женщин, расстреливают резиновыми пулями, применяют электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывают изможденных иностранцев на территорию Беларуси. Однако во всех трех случаях белорусской стороне удавалось спасти каждого из беженцев.
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