На белорусско-латвийской границе был обнаружен труп беженца

Труп беженца обнаружен на латвийской границе. 25 июня полоцкие пограничники в 20 м от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни.

Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, но без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии. По сообщению Погранкомитета, расстояние от тела иностранца до калитки для животных в латвийском пограничном заграждении составило 150 м. Для правовой оценки на месте работала следственно-оперативная группа.