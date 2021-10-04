На белорусско-польской границе зафиксирован очередной факт издевательства над беженцами польскими силовиками

Ситуация с беженцами находится под контролем. Министр внутренних дел Беларуси высказался о том, что происходит на границе, и на тему той информации, которая появляется в различных телеграм-каналах. По заявлению Ивана Кубракова, никаких проблемных вопросов на территории Беларуси нет. Правоохранители полностью контролируют ситуацию. При этом в условиях увеличения миграционных потоков увеличилось число мигрантов из третьих стран, которые обратились за помощью к белорусской стороне.













В Витебской и Гомельской областях созданы пункты оказания помощи беженцам

Мигрантов за последние месяцы было более 360, им всем оказывается помощь. Например, 56 человек, которые не имели возможности расположиться в гостиницах, обеспечить себя жильем, обратились к белорусской стороне. К этому моменту созданы специальные пункты оказания помощи беженцам на территории Витебской и Гомельской областей. Там им оказывается вся необходимая как материальная, так и психологическая помощь.

Очередной факт издевательства над беженцами польскими силовиками

Тем временем на линии белорусско-польской границы пограничники обнаружили еще троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии. На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, находящимся на грани смерти.

Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства. Во время разговора с белорусскими пограничниками иностранец рассказал, что все они являются гражданами Сирии. Польские силовики задержали их на территории Польши, а затем силой доставили к белорусской границе, несмотря на просьбы о предоставлении убежища. На линии границы иностранцев избили, так как они отказывались пересекать границу в Беларусь. Из-за критического состояния здоровья беженцев на место была вызвана скорая помощь. Все иностранцы доставлены в медучреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.













Рассказ от первого лица

В настоящее время жизни беженцев ничего не угрожает. Мигранта, у которого с собой не было паспорта для подтверждения личности, доставили в РОВД. Вот что мужчина рассказал нашим корреспондентам.

По словам мужчины, польские силовики угрожали его и родственников убить, если бы они не согласились перейти границу в Беларусь. Племянник беженца, который был найден на границе, сейчас находится в больнице. Еще одного родственника мужчины к этому моменту уже депортировали, так как у него был с собой паспорт.