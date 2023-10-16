В Газу прибудет первая партия гуманитарной помощи, а все иностранные граждане смогут покинуть регион

Утром в Газу прибудет первая партия гуманитарной помощи, также все иностранные граждане смогут покинуть регион через КПП "Рафах" для перемещения в Египет. Сейчас в южных районах сектора введен режим прекращения огня, который продлится пять часов. Всю ночь стороны конфликта не переставали обмениваться залпами. Несколько израильских городов подверглись атаке со стороны ХАМАСа и "Хезболлы". В ответ были нанесены удары по территории Ливана и сектора Газа.