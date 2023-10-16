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В Газу прибудет первая партия гуманитарной помощи, а все иностранные граждане смогут покинуть регион
Утром в Газу прибудет первая партия гуманитарной помощи, также все иностранные граждане смогут покинуть регион через КПП "Рафах" для перемещения в Египет. Сейчас в южных районах сектора введен режим прекращения огня, который продлится пять часов. Всю ночь стороны конфликта не переставали обмениваться залпами. Несколько израильских городов подверглись атаке со стороны ХАМАСа и "Хезболлы". В ответ были нанесены удары по территории Ливана и сектора Газа.
В Ливане зафиксирован прилет по местному штабу ООН - сейчас представители организации пытаются выяснить, кто стоит за произошедшим. В результате обостренных боевых действий количество погибших в секторе Газа палестинцев превысило 2,7 тыс. человек, ранены более 10 тыс. С израильской стороны зафиксировано свыше 1,4 тыс. жертв и еще 3,5 тыс. пострадавших.
Более 600 тыс. граждан Палестины эвакуированы с севера сектора Газа на юг. В ЦАХАЛ пояснили, что после проверки эвакуации мирных жителей Израиль начнет крупные боевые действия.
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