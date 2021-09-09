На Ближнем Востоке продолжается противостояние. Накануне на Западном Берегу прошли митинги в поддержку палестинцев, которые бежали из израильской тюрьмы. Протестующие выступали, в том числе и против израильской армии, расположенной в регионе. Спустя время начались столкновения. В Иерусалиме манифестанты бросали пиротехнику в сторону правоохранителей.