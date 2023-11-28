На Ближнем Востоке состоялся очередной обмен пленными

Израиль выпустил из тюрем 30 подростков и 3 женщин. В свою очередь ХАМАС освободил 11 заложников. Также стороны согласились продлить перемирие еще на два дня и обменялись списками людей для следующего обмена. Ожидается, что сегодня и завтра ХАМАС должен выпустить 20 человек, Израиль - 50 палестинских женщин. Между тем глава израильского Минобороны заявил, что после завершения перемирия операция ЦАХАЛ станет масштабнее и распространится на всю территорию сектора Газа.