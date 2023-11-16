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На Ближнем Востоке в ходе атаки на лагерь беженцев погибли 11 человек
Армия Израиля заявила о взятии под контроль порта в Газе, который, как сообщается, использовался ХАМАС как тренировочная база. Под контроль взята и больница "Аль-Шифа".
По данным персонала, в ходе штурма военные уничтожили почти все критически важное оборудование. Пациенты, которых еще могли спасти, теперь умирают в страшных мучениях. По информации палестинского Красного Полумесяца, израильские танки окружили и еще одну больницу "Аль-Ахли". Медиков на территорию не пропускают. Раненые люди, истекающие кровью, остались без помощи.
Не прекращаются массированные удары и по гражданским. Не менее 11 человек погибли из-за умышленной атаки на лагерь беженцев в центральной части сектора.
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