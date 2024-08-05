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На Ближнем Востоке вероятна вспышка конфликта, какого регион не видал многие десятилетия - мнение экспертов

Иран и "Хезболла" намерены начать атаку на Израиль 5 августа. Об этом своих коллег из стран "Большой семерки" предупредил госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен. В свою очередь из Тель-Авива сообщают, что ЦАХАЛ готов к нанесению превентивного удара по Ирану, если сочтет атаку со стороны Тегерана неизбежной. Все попытки уговорить иранцев отказаться от "удара возмездия", которые предпринимали планетарные лидеры, оказались тщетными. Недавнее убийство в Тегеране палестинского деятеля Исмаила Хании здесь считают актом полноценной войны и намерены ответить пропорционально.

Многие эксперты полагают, что напряженность на Ближнем Востоке достигла небывалого накала и в ближайшие дни вероятна вспышка конфликта, какого регион не видал многие десятилетия.

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