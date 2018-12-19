На борту Международной космической станции прошла церемония передачи командования

Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст передал руководство орбитальным комплексом космонавту Роскосмоса Олегу Кононенко. В экипаж новой экспедиции также вошли астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Напомним, на прошлой неделе Олег Кононенко вместе со своим коллегой - российским космонавтом Сергеем Прокопьевым - провели в открытом космосе уникальную операцию по взятию образцов поврежденной обшивки "Союза МС-09". Она длилась почти 8 часов. Участники завершенной экспедиции МКС-56/57 в составе Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серены Ауньон вернутся на Землю уже завтра. Капсула "Союза" приземлится в степи Казахстана в 11 утра по местному времени.