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На борту Международной космической станции прошла церемония передачи командования
Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст передал руководство орбитальным комплексом космонавту Роскосмоса Олегу Кононенко. В экипаж новой экспедиции также вошли астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Напомним, на прошлой неделе Олег Кононенко вместе со своим коллегой - российским космонавтом Сергеем Прокопьевым - провели в открытом космосе уникальную операцию по взятию образцов поврежденной обшивки "Союза МС-09". Она длилась почти 8 часов. Участники завершенной экспедиции МКС-56/57 в составе Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серены Ауньон вернутся на Землю уже завтра. Капсула "Союза" приземлится в степи Казахстана в 11 утра по местному времени.
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