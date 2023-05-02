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На брянской железной дороге предотвращен новый теракт
Очередной теракт предотвращен в Брянской области: здесь обходчик обнаружил несколько подкопов под железнодорожное полотно. Спецслужбы установили, что неизвестные готовились заложить под рельсы взрывные устройства.
Расследование теракта продолжается
Накануне в Брянской области уже был совершен похожий теракт: в результате взрыва на железной дороге сошли с рельсов два локомотива грузового поезда. Состав перевозил нефтепродукты и строительные грузы. Локомотивная бригада не пострадала. Поезд был белорусского формирования. Как сообщил Минтранс нашей страны, состав направлялся со станции Гомель на станцию Брянск. На перегоне Унеча-Рассуха в 50 метрах от состава сработало неустановленное взрывное устройство. Движение поездов на пострадавшем от теракта участке восстановили к утру. Российская ФСБ занята поиском преступников. Белорусская железная дорога пока не меняет расписание поездов, следующих через Брянскую область.
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