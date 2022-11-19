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На Cахалине взорвался газ в жилом доме

Трагедия в Сахалинской области - там из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом. Инцидент произошел в Тымовском районе. Известно о семерых погибших, среди них трое детей. Поиски еще троих жителей продолжаются. Сообщается, что пятиэтажный дом не был газифицирован - предварительно, причиной взрыва стала детонация газового баллона на балконе одной из квартир из-за неправильного хранения или эксплуатации. На месте проводится спасательная операция.

Для пострадавших жителей дома оборудован пункт временного размещения.

В Ираке обрушились три дома из-за взрыва газового баллона

Взрыв газа стал причиной гибели 15 человек и на востоке Ирака. В результате аварии были разрушены три жилых дома в городе Сулеймания. Раненых 16 человек. Спасательная операция длилась 17 часов.

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