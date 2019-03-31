На час вперед. В Европе перешли на летнее время

Многие страны Европы минувшей ночью перешли на летнее время. Впервые перевод стрелок на час вперед был осуществлен в Новой Зеландии в 1895 году. Долгое время было принято считать, что это позволяет более оптимально использовать световой день и экономить электрическую энергию. Но потом многие страны от такой практики отказались. Среди них Беларусь, Китай, Россия и Турция. А с 21 года каждое государство Европейского Союза сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов 2 раза в году - на час вперед весной и на час назад осенью.