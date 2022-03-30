На чем советуют экономить в Европе назло России

Агрессивная санкционная политика не самый верный способ построения международных отношений. Это уже очевидно всему миру. Недальновидность своих политиков уже прочувствовали на себе европейцы. Пустые полки магазинов, увеличение стоимости на энергоресурсы, автомобильное топливо, различные услуги, мошенничество и сомнительные перспективы. И это только начало. Не пора ли нашим оппонентам сделать работу над ошибками?



И подсели они на своих белых европейских лошадок. И решили тем самым экономить еще и на автотопливе - во вред России. Ну и нам попутно, разумеется. Маразм, что называется, крепчал. Заграничные новости читаются уже как анекдоты. И что ни день, то обязательно оттуда какой-нибудь деятель что-нибудь да отчебучит.



Министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг (недалеко от Штутгарда), к примеру, заявил, что немцы должны мерзнуть - назло России. А когда дошло до русского газа, вообще местами переходил на крик:

Мы должны, - говорит, - перекрыть Путину его денежный вентиль! А значит, и нам надо перекрыть газовый и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс! 15 градусов! 15 градусов зимой можно пережить в свитере. Никто от этого не умрет! Так, считает их министр, они-с русским отомстят. И это на полном серьезе. Напомню, что ранее нервозность на западных энергетических рынках вызвало решение президента России переводить оплату за газ в рублях.



