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На чем советуют экономить в Европе назло России
Агрессивная санкционная политика не самый верный способ построения международных отношений. Это уже очевидно всему миру. Недальновидность своих политиков уже прочувствовали на себе европейцы. Пустые полки магазинов, увеличение стоимости на энергоресурсы, автомобильное топливо, различные услуги, мошенничество и сомнительные перспективы. И это только начало. Не пора ли нашим оппонентам сделать работу над ошибками?
И подсели они на своих белых европейских лошадок. И решили тем самым экономить еще и на автотопливе - во вред России. Ну и нам попутно, разумеется. Маразм, что называется, крепчал. Заграничные новости читаются уже как анекдоты. И что ни день, то обязательно оттуда какой-нибудь деятель что-нибудь да отчебучит.
Министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг (недалеко от Штутгарда), к примеру, заявил, что немцы должны мерзнуть - назло России. А когда дошло до русского газа, вообще местами переходил на крик:
Мы должны, - говорит, - перекрыть Путину его денежный вентиль! А значит, и нам надо перекрыть газовый и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс! 15 градусов! 15 градусов зимой можно пережить в свитере. Никто от этого не умрет!Так, считает их министр, они-с русским отомстят. И это на полном серьезе. Напомню, что ранее нервозность на западных энергетических рынках вызвало решение президента России переводить оплату за газ в рублях.
Премьер Латвии посоветовал жителям страны ходить на работу пешком
Премьер Латвии из-за роста цен на топливо посоветовал жителям страны ходить на работу пешком. Цены на бензин, говорит, будут только расти, так что извиняйте: шагом марш, ну или крутите педали. А еще, мол, можно сэкономить, если ездить на работу с соседом. Где-то еще предлагалось ввести ограничение по скорости на дорогах, пересаживаться на лошадей, желательно, белых. Во Франции курьеры, кстати, уже пересели.
Sky News: жителям Британии приходится выбирать между едой для детей и отоплением дома
Не успела Sky News заметить, что жителям Британии приходится выбирать между едой для детей и отоплением дома, как Киев посоветовал: обогревать только те комнаты, которые используются. А вот какие рекомендации от европейского телевидения: "Наденьте свитер", "опускайте жалюзи", "закрывайте шторы", "пробуйте быстрее мыться". Хочется добавить: "В туалет не ходите, бумага - тоже дефицит". Еще были советы - есть меньше мяса, а лучше вообще не есть, и не только мяса.
В Германии из-за санкций растет инфляция, падает покупательная способность жителей
Что-то начали подозревать и в Германии, где из-за санкций растет инфляция, падает покупательная способность жителей. Пустеют магазинные полки - немцы буквально сметают крупы и сахар. Покупатели уже скандалят в супермаркетах из-за ограничения на покупку. К примеру, рядом с городом Штутгарт пятеро покупателей пригрозили разгромить супермаркет после того, как им запретили брать более одной бутылки масла на человека. Администрация магазина обратилась в полицию, но люди успели скрыться до ее появления. Полицейские, наверное, уже искали соседей, чтобы сэкономить на топливе. Инцидент, сообщают, не единственный в Германии за последние дни. А тут еще Немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты.
А очереди в магазины в столице Греции видели?Там тоже ввели ограничения на продажу масла и муки в одни руки. Что уже говорить маленьким странам, не имеющим больших запасов продовольствия. Санкции - они такие.
Зато гордая французская торговая сеть Auchan отказалась вместе с другими компаниями покидать российский рынок. Там подсчитали, что выгоднее остаться. Нетрудно догадаться, какое давление сейчас обрушилось на магазин. Да, и Королевский оперный театр в Лондоне тоже показал характер, балет Чайковского "Лебединое озеро" дал. Хоть ценители классики в Британии пока могут выдохнуть. А мы наблюдаем за представлением дальше.
Памятка для приехавших беженцев от Красного Креста
Кстати, похоже, приехавшие в Европу украинские беженцы стали реальной проблемой. Вот, например, какую памятку для приехавших опубликовала сотрудница французского отделения Красного Креста: "Экономьте электричество и воду: выключайте воду, пока чистите зубы, принимайте душ меньше 10 минут. Сказки про богатую Европу нельзя сделать былью - в Европе люди экономят на всем".
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