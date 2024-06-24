Литва отчиталась. В рамках работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС демонтировано уже более 40 % электрооборудования. Закончить планируют к 2038 году. Сейчас оба блока, естественно, не работают. Станция, построенная еще при СССР, была одной из мощнейших и современных в мире. Но в 2009 году по требованию Брюсселя руководство Литвы разменяло ее на вступление в Евросоюз. С тех пор уже 15 лет активно пилят памятник своей "демократии" на металлолом, не забывая кидать претензии Беларуси с требованиями закрыть станцию в Островце.