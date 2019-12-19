На Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов"

Произошло историческое событие для мировой атомной энергетики: на Чукотке начала работу и выдала ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".



Она не только поможет обеспечить надежное энергоснабжение Чукотки, но станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.



В дальнейшем, как ожидается, плавучие атомные теплоэлектростанции станут одним из экспортных продуктов Росатома.



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