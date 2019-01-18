На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика

Срочная информация приходит из России. На Дальнем Востоке в воздухе над Татарским проливом столкнулись два истребителя-бомбардировщика. Экипажам Су-34 удалось катапультироваться. Летчики найдены - они в удовлетворительном состоянии. Один из пилотов уже поднят на борт рыболовецкого судна. До выяснения обстоятельств инцидента Минобороны России приостановило все полеты Су-34.

