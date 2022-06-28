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На Дальнем Востоке сильные дожди: плавают машины и сошли оползни

Буйство водной стихии в нескольких регионах России. Во власти непогоды Дальний Восток. Несколько приморских сел под угрозой затопления. Во Владивостоке плавают машины и сошли оползни.

Дожди обрушились и на Краснодарский край. Столица региона под водой. Затоплены автомобильные дороги и сотни домовладений. Угроза подтопления также существует в ряде городов Крыма.

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