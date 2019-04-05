На дебаты Зеленского и Порошенко продают билеты, но фальшивые. Предложение появилось в Сети

В Украине всего две с небольшим недели остается до второго тура выборов, а страсти вокруг предстоящих дебатов не утихают.



Петр Порошенко продолжил обмен видеообращениями с Владимиром Зеленским. В новом ролике президент Украины призывает своего оппонента на выборах принять участие в прениях и "никем не прикрываться".