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На дебаты Зеленского и Порошенко продают билеты, но фальшивые. Предложение появилось в Сети

В Украине всего две с небольшим недели остается до второго тура выборов, а страсти вокруг предстоящих дебатов не утихают.

Петр Порошенко продолжил обмен видеообращениями с Владимиром Зеленским. В новом ролике президент Украины призывает своего оппонента на выборах принять участие в прениях и "никем не прикрываться".



Накануне шоумен пригласил Юлию Тимошенко стать независимым арбитром и ведущим дебатов. Они должны пройти на стадионе "Олимпийский" и уже привлекли внимание мошенников. В Интернете продавали "билеты" на дискуссии кандидатов.

И хотя вход по определению не может быть платным, дельцы предлагали доверчивым гражданам билеты примерно за 7 долларов. После перевода суммы телефоны "агентов" становились недоступными.

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