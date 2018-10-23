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На дне Черного моря обнаружен самый древний корабль

Возраст находки - 2400 лет. Предположительно, это древнегреческое торговое судно длиной в 23 метра. Его мачта, штурвал и другие части прекрасно сохранились на глубине чуть более двух километров. Мнение исследователей - находка может изменить представление о кораблестроении и судоходстве древнего мира.

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