На дне Черного моря обнаружен самый древний корабль

Возраст находки - 2400 лет. Предположительно, это древнегреческое торговое судно длиной в 23 метра. Его мачта, штурвал и другие части прекрасно сохранились на глубине чуть более двух километров. Мнение исследователей - находка может изменить представление о кораблестроении и судоходстве древнего мира.