3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На донорской конференции в Женеве решено направить 20 миллионов долларов в помощь Афганистану
Ситуация в Афганистане может вызвать дестабилизацию обстановки во всей Южной Азии. Это противоречит интересам как стран региона, так и всего международного сообщества. Заявление прозвучало сегодня в Женеве, где проходит донорская конференция в помощь Афганистану. Цель - собрать 606 миллионов долларов за ближайшие 4 месяца. ООН сообщила, что направит 20 миллионов на поддержку народа разрушенной страны. Основное условие сейчас, чтобы никакие санкции международного сообщества в отношении Кабула не распространялись на работу по оказанию гуманитарной помощи.
Президент
Все
Лукашенко поручил определиться со стратегией развития Витебской области
Президент Беларуси приехал в Полоцк на областные "Дажынкі"
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов