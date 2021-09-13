На донорской конференции в Женеве решено направить 20 миллионов долларов в помощь Афганистану

Ситуация в Афганистане может вызвать дестабилизацию обстановки во всей Южной Азии. Это противоречит интересам как стран региона, так и всего международного сообщества. Заявление прозвучало сегодня в Женеве, где проходит донорская конференция в помощь Афганистану. Цель - собрать 606 миллионов долларов за ближайшие 4 месяца. ООН сообщила, что направит 20 миллионов на поддержку народа разрушенной страны. Основное условие сейчас, чтобы никакие санкции международного сообщества в отношении Кабула не распространялись на работу по оказанию гуманитарной помощи.