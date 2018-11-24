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На Елисейских полях произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка
Во Франции, несмотря на принятые меры безопасности, на Елисейских полях произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка. Для разгона митингующих парижские полицейские применили водометы и слезоточивый газ, чтобы помешать им попасть к правительственным зданиям. Люди вышли на митинг, несмотря на запрет властей.
Акцию проводит движение "Желтые жилеты". По всей стране на нее вышли около 80 тысяч человек. Начались массовые акции протеста в прошлую субботу. По всей территории Франции жители блокируют дороги, препятствуют движению грузовых автомобилей и перекрывают доступ к топливным фабрикам и складам. Они требуют отставки президента Франции и выступают против налогов на бензин и дизельное топливо, которые ввело правительство Макрона с целью перевести людей на экологичные виды транспорта. Всего за это время пострадали более полутысячи человек. Задержаны - 35. Не работает сегодня и главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня.
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