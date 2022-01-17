На европейских биржах снова растут цены на газ

Цены на газ в Европе снова взлетели, но до исторического максимума пока далеко. В пятницу на биржах рост зафиксирован более чем на 10 процентов. Преодолена отметка в 1 100 долларов за тысячу кубометров. Рекорд же был зафиксирован в минувшем декабре - когда цены на газ составили почти 2200. Ранее сообщалось, что подземные хранилища газа в Европе опустели более чем наполовину. Это значительно ниже, чем в среднем за последние пять лет.