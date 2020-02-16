На неделе на Европу обрушилась главная стихия столетия - ураган "Сиара"

Нынешняя зима на континенте получила вишневый оттенок (сленг среди синоптиков). Именно такой - почти розовый цвет - преобладал на прогностической карте Евразии. А это значит, что температура превышала климатические нормы. Подобное за последние 140 лет встречалось всего 7 раз. Снег повсюду в дефиците. Зато погодных аномалий хоть отбавляй.



На Европу обрушилась главная стихия столетия. Так окрестили ураган "Сиара" многие СМИ. Он стал причиной колоссальных разрушений. Во многих странах есть жертвы.



В Норвегии интенсивность осадков достигла 90 миллиметров за сутки, в Германии - более 50. Для Старого Света (тем более зимой) это запредельные цифры. Рекордную скорость ветра зафиксировали во Франции - 181 километр в час. Какие беды натворила «Сиара»? И как помогла поставить рекорд скорости для гражданской авиации? С подробностями Мария Петрашко.





Через всю Атлантику со скоростью 400 километров в час от канадского побережья до Шотландии промчалась "Сиара".

Так назвали разрушительный ураган в честь шотландских горцев. Правда, посетила заносчивая "Сиара" не только этот регион - крыши снесло всей Европе. В Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии, Чехии и Италии разгул сильнейшей за последние 7 лет стихии привел к смертельным случаям - как минимум 9 человек погибли.

Буквально с ураганной скоростью пронесся над Атлантикой и обычный пассажирский боинг, приблизившись к звуковому барьеру - вихрь придал авиалайнеру ускорение до 1 327 километров в час. Из пункта А (Нью-Йорка) до пункта Б (Лондона) борт пронесло всего за 4 часа 56 минут вместо средних шести часов. Впрочем, стоило ли так спешить? Британские острова и сейчас во власти стихии. Тогда порывы ветра в Уэльсе достигали 150 километров в час. Сейчас затоплены свыше 500 объектов недвижимости, и уже очевидно, что цифра будет расти - по всему Соединенному Королевству объявлено более 200 угроз наводнений. "Сиара" оставила без света 13 тысяч британцев, снесла на своем пути не только линии электропередач, но и деревья - пришлось закрыть для посещения все восемь королевских парков, в том числе знаменитый Гайд-парк. И вновь побить рекорд скорости боинга будет уже не так просто - в воздушных гаванях Туманного Альбиона отменяются рейсы.

В мире обсуждают эффектные кадры мастерства пилотов - посадить самолет в условиях шквального ветра оказалось непросто.

Закрыто и паромное сообщение. Не так просто передвигаться и внутри королевства. Автодороги затоплены, а железнодорожники просили отменить поездки, если в них нет крайней необходимости.

Как стихию ни назови, последствий не избежать. Шторм "Сиара", переросший в ураган "Сабина", накрыл Германию. На немецких возвышенностях зафиксировали скорость ветра 177 километров в час. Повреждены автомобили и дома.

Здесь не летают самолеты и не ходят поезда. Более 700 рейсов были отменены во Франкфурте, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне. Помимо сбоев в работе авиа- и железнодорожного сообщения были перекрыты автострады. Многие школьники ушли на внеплановые каникулы.

Оранжевым уровнем опасности встретили надвигающейся вихрь в 35 департаментах Франции. Та самая "Сиара" захлестнула Корсику порывами ветра до 200 километров в час, раздув лесные пожары и без того бушующие на острове. Не менее 300 огнеборцев противостояли возгораниям.

Более 100 тысяч домов во Франции остались без электричества. Сильные порывы ветра сносили все на своем пути: сотрудники экстренных ведомств получили более пяти с половиной тысяч вызовов. Все парковые зоны Парижа были ограничены для посещений в целях безопасности, а на время пика стихии пришлось закрыть Эйфелеву башню.

Во время буйства шторма "Сиара" нашлось немало желающих поймать большую волну.

Морские спасатели Франции и Португалии возмущены поведением серфингистов: охотиться за острыми ощущениями и эффектными кадрами в условиях шторма - это безответственный риск не только своей, но и чужими жизнями.

А прибрежный регион Бретань в эти дни был овеян не легендами о короле Артуре, а историями о том, как морская пена заполонила все на своем пути - впору было устраивать пенную вечеринку.

Не до веселья было и в Нидерландах. Королевство общей площадью чуть больше 40 тысяч квадратных километров заполонили автомобильные пробки протяженностью 600 километров. Куда бы ни направлялись автомобилисты, опоздание на авиарейс им точно не грозило, ведь около 300 самолетов так и не смогли улететь или приземлиться на голландскую землю. Ужасающие кадры с борта лайнера, рискнувшего взлететь, активно обсуждают в Сети.

Отменено было множество спортивных и культурных мероприятий.

Но даже для оставшихся дома гарантии того, что стихия тебя не заденет, не было никакой. В Роттердаме пришлось эвакуировать жителей 40 квартир из-за сильного повреждения крыши большого дома.

Так закончилось прямое включение в Чехии. Помимо поломанного зонта журналистки, в Чехии сто тысяч домов оказались обесточены, детям дали возможность отдохнуть от занятий в школах, ведь путь к знаниям мог оказаться небезопасным - порывы ветра достигали 50 метров в секунду. На 20 участках национальных чешских железных дорог возникли проблемы с устранением завалов поломанных ветром деревьев.

В Польше от порывов ураганного вихря, которые достигали 100 километров в час, не выдержала крыша на лыжной станции популярного горнолыжного курорта. В итоге женщина и ее 15-летняя дочь погибли на месте. Вторая девочка скончалась позже в больнице. А отец и 16-летний подросток госпитализированы.

Сотни отмененных рейсов от Швейцарии до Норвегии, десятки пострадавших.