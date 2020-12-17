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На Facebook и Google подали в суд

На Google и Facebook подали в суд. Компании обвинили в сговоре. Истцами выступают 10 американских штатов во главе с Техасом. По их мнению, компании фактически поделили рынок интернет-рекламы, это приводило к удорожанию товаров и услуг для американцев. Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. Кроме того, истцы добиваются принятия антимонопольных мер на рынке рекламы в интернете.

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