На Facebook и Google подали в суд

На Google и Facebook подали в суд. Компании обвинили в сговоре. Истцами выступают 10 американских штатов во главе с Техасом. По их мнению, компании фактически поделили рынок интернет-рекламы, это приводило к удорожанию товаров и услуг для американцев. Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. Кроме того, истцы добиваются принятия антимонопольных мер на рынке рекламы в интернете.