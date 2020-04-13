На Фиджи объявили режим национального бедствия из-за циклона "Гарольд"

Циклон вызвал масштабные наводнения, разрушил дома и оставил без связи ряд западных островов архипелага. На всей территории Фиджи были открыты эвакуационные центры, в которых на текущий момент находятся 1,8 тыс. человек.





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