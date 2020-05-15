ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Филиппинах бушует тайфун

На Филиппины обрушился мощный тайфун "Вонфон". Сотни тысяч людей были эвакуированы. Скорость порывов ветра достигает 190 километров в час. Идут проливные дожди. Существует большая угроза схода оползней.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все