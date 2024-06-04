На Филиппинах из-за извержения вулкана 800 человек были вынуждены спешно покинуть свои дома

На филиппинском острове Негрос произошло извержение вулкана Канлаон, который выпустил в небо столб пепла и дыма высотой 5 км. Более 30 авиарейсов отменены, закрыты все школы, порядка 800 человек были вынуждены спешно покинуть свои дома.



Природная стихия сопровождалась сильными подземными толчками, которые повысили вероятность наступления ливневых паводков и селей.