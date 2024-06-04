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На Филиппинах из-за извержения вулкана 800 человек были вынуждены спешно покинуть свои дома

На филиппинском острове Негрос произошло извержение вулкана Канлаон, который выпустил в небо столб пепла и дыма высотой 5 км. Более 30 авиарейсов отменены, закрыты все школы, порядка 800 человек были вынуждены спешно покинуть свои дома.

Природная стихия сопровождалась сильными подземными толчками, которые повысили вероятность наступления ливневых паводков и селей.

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