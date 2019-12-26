На Филиппинах из-за тайфуна "Фанфон" погибли 16 человек

Не менее 16 человек стали жертвами тайфуна "Фанфон". Он продолжает бушевать на Филиппинах. Уничтожены около сотни домов. Стихию сопровождали проливные дожди, порывистый ветер и наводнения. Скорость потоков воздуха достигала 87 метров в секунду.



Из-за непогоды тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Огромное число пассажиров скопилось в портовых городах из-за приостановки навигации.



