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На Филиппинах при землетрясении 3 человека погибли, 37 пострадали

Число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах возросло. Погибших уже трое. Тела двоих сегодня обнаружили под руинами магазина в городе Падада. Еще семь человек находятся под завалами. Ранее сообщалось о гибели шестилетнего ребенка. На острове Минданао пострадали 37 человек. Разрушены 19 зданий, 6 социальных объектов повреждены.

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