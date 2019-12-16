На Филиппинах при землетрясении 3 человека погибли, 37 пострадали

Число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах возросло. Погибших уже трое. Тела двоих сегодня обнаружили под руинами магазина в городе Падада. Еще семь человек находятся под завалами. Ранее сообщалось о гибели шестилетнего ребенка. На острове Минданао пострадали 37 человек. Разрушены 19 зданий, 6 социальных объектов повреждены.