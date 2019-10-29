На Филиппинах произошло землетрясение

Срочная информация в эти минуты приходит с Филиппин. На острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 43 километрах от города Давао. Толчки ощущались в четырех провинциях. Люди вышли на улицы, чтобы не подвергать себя опасности. В больницах была проведена эвакуация. К счастью, никто не пострадал.