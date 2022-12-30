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На Филиппинах растет количество жертв наводнений - погибли 44 человека
На Филиппинах растет количество жертв наводнений, вызванных проливными дождями. По последним данным, погибли 44 человека. Еще 28 числятся пропавшими без вести.
Обильные осадки спровоцировали оползни. Повреждены около 4,5 тысячи домов, без малого 130 дорог и 14 мостов. В десятках городов зафиксированы перебои в подаче электричества. В 21 населенном пункте введен режим бедствия.
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