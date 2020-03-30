На Филиппинах разбился самолет с медицинским грузом

Все находившиеся на борту, трое пилотов, врач, медсестра, один член экипажа и еще двое пассажиров из Канады и США, погибли. Авиалайнер, летевший в Японию, загорелся еще во время вылета из международного аэропорта Манилы. Спустя несколько минут он упал и взорвался. Причины авиакатастрофы устанавливаются. По предварительным данным, к взрыву могла привести утечка топлива.