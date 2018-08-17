На Филиппинах выясняют причины жесткой посадки китайского пассажирского боинга

Среди основных версий - непогода и переполненная взлетно-посадочная полоса. До аварии борт, прилетевший из Сямэня в Манилу, час кружил над аэропортом, а при посадке не смог вовремя остановиться и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. От удара о землю у лайнера оторвало левый двигатель. Никто (а на борту было 165 человек) не пострадал.