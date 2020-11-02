На Филиппины обрушился тайфун "Гони". Стихия принесла волны высотой до 16 метров и ветер скоростью 220 км/час. В одном из регионов сошел оползень. Более 300 жилых домов оказались завалены грязью и вулканическими камнями. Несколько деревень затопило из-за выхода рек из берегов. Стихия унесла 10 жизней, в том числе 5-летнего ребенка. Трое пропали без вести. Эвакуировано более 400 тысяч человек. Многие дороги в регионе заблокированы или размыты. Это мешает спасательным службам попасть в пострадавшие районы. «Гони» уже назвали самым мощным ураганом, пришедшим на архипелаг за 7 лет.