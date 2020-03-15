Где залихорадило из-за вспышки коронавируса, так это на фондовых рынках. Неделя стартовала с черного понедельника, когда мировые индексы показали рекордное падение. Все это на фоне вируса COVID-19 и срыва договоренностей о добыче нефти в рамках Организации стран-экспортеров черного золота ОПЕК плюсеще несколько нефтедобывающих стран. Не смогли договориться между собой о дополнительном сокращении добычи на полтора миллиона баррелей в сутки, как якобы необходимые меры в связи с экономическими последствиями коронавируса. Российская сторона выступила за продление соглашения на действующих условиях -т.е. без лишних сокращений. Спешка в таких делах ни к чему, мол, стоит понаблюдать за ситуацией на мировом рынке. Но партнеры по ОПЕК решили наращивать объемы добычи черного золота, спровоцировав давно невиданный ценопад - нефть подешевела на 30 %. Так почему же ОПЕК не пережил очередные потрясения, во сколько обойдется нефтяная война всему миру?







Все симптомы экономической лихорадки выявляла Мария Петрашко. Весенняя распродажа! Невероятные скидки на аравийскую и не только нефть. Минус 30 %. Нарыв нарастающего недовольства внутри альянса ОПЕК+ прорвало нефтяным фонтаном. Союз распадается, при разводе делят рынок, который вот-вот затопит нефтяными потоками. 14 друзей ОПЕК, казалось, удачно словили момент, сделав ставку на сокращение объемов добычи, и тут коронавирус оказался идеальным поводом. Мол, китайский новогодний кризис подкосил спрос на энергоносители. Впрочем, кризис миновал. А лакомый азиатский рынок по-прежнему манит. Европа и США больше не испытывают прежней жажды к горючей жидкости, а вот Китай и Индия готовы платить. И мартовский ценопад не мог не обострить конкуренцию между Саудовской Аравией, компенсирующей за счет щедрого азиатского покупателя сокращение своих поставок в Европу, и Россией, где фантазии сразу нескольких нефтедобывающих компаний направлены на активацию запасов месторождений Восточной Сибири за счет экспорта в Азию, а уж никак не на сокращение добычи.

