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На фоне аномальной жары в Канаде начались лесные пожары

Жарко в Канаде не только от своего рода акций протеста. На фоне аномального зноя на западе страны начались лесные пожары. Огонь сжег 90 % деревни, в которой зафиксирована самая высокая температура - 49,5 градуса. Мэр Литтона ранее приказал людям эвакуироваться, заявив, что огонь распространился по деревне всего за 15 минут. Крупный пожар зафиксировали и в районе озера Камлупс. Пламя охватило уже более 200 квадратных километров. Приказ на эвакуацию получили жители 160 окрестных домов. В ликвидации возгорания участвуют 10 вертолетов и 56 пожарных.


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