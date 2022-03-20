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На фоне антироссийских санкций европейцев лишают комфорта
Жителей Германии призвали есть меньше мяса назло России. Министр сельского хозяйства отметил, что употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу с Владимиром Путиным. Сам Джем Оздемир является вегетарианцем. По мнению политика, Россия использует поставки продовольствия в качестве оружия.
Напомним, ранее Международное энергетическое агентство рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Латышей на фоне дефицита санкционной соли власти призвали потреблять меньше соленого или вовсе переходить на бессолевую диету.
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