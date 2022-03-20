На фоне антироссийских санкций европейцев лишают комфорта

Жителей Германии призвали есть меньше мяса назло России. Министр сельского хозяйства отметил, что употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу с Владимиром Путиным. Сам Джем Оздемир является вегетарианцем. По мнению политика, Россия использует поставки продовольствия в качестве оружия.