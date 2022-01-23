На фоне дипломатического спора с Китаем в Литве резко сократился экспорт
Конструктивно и равноправно сотрудничать умеет далеко не каждая страна. Некоторые так и норовят навязать свой диктат, другие же трусливо озираются на своих покровителей. В такую ловушку попала Литва. Но ответная реакция за слепое следование указаниям из Вашингтона прилетела почти мгновенно. И Вильнюсу стало очень больно.
На фоне дипломатического спора между Китаем и Литвой, экспорт последней сократился более чем на 90 % по сравнению с предыдущим месяцем. Цифру озвучила Государственная таможня Китая. В декабре в китайские порты поступило литовских товаров на 3 миллиона 800 тысяч долларов (месяц назад это было 43 миллиона).
С китайского рынка практически исчезли важнейшие для литовской экономики экспортные отрасли, включая некованый медно-цинковый сплав и изделия из древесины. Значительно сократился и экспорт других товаров.
Понятно, что от сокращения внешней торговли страдает вся экономика. И вот граждане пытаются заработать самыми циничными способами. Центр похоронных услуг Литвы перепродавал использованные гробы. Умерших перевозили в ритуальных ящиках в Польшу для кремации.
В пункте назначения тела перекладывали в картонные коробки, а гробы возвращали обратно в Литву для продажи по изначальной стоимости. Только за минувший год на обмане родственников усопших компания могла заработать не менее 45 тысяч евро. Подобная афера длилась около трех лет. Абсурда ситуации добавляет то, что предприятие находится в управлении церкви.