Конструктивно и равноправно сотрудничать умеет далеко не каждая страна. Некоторые так и норовят навязать свой диктат, другие же трусливо озираются на своих покровителей. В такую ловушку попала Литва. Но ответная реакция за слепое следование указаниям из Вашингтона прилетела почти мгновенно. И Вильнюсу стало очень больно.

На фоне дипломатического спора между Китаем и Литвой, экспорт последней сократился более чем на 90 % по сравнению с предыдущим месяцем. Цифру озвучила Государственная таможня Китая. В декабре в китайские порты поступило литовских товаров на 3 миллиона 800 тысяч долларов (месяц назад это было 43 миллиона).

С китайского рынка практически исчезли важнейшие для литовской экономики экспортные отрасли, включая некованый медно-цинковый сплав и изделия из древесины. Значительно сократился и экспорт других товаров.

Понятно, что от сокращения внешней торговли страдает вся экономика. И вот граждане пытаются заработать самыми циничными способами. Центр похоронных услуг Литвы перепродавал использованные гробы. Умерших перевозили в ритуальных ящиках в Польшу для кремации.









news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b89/1nvnzyjd6hhgyrytrlac92l7sepkonka.jpg



