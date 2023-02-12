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На фоне огромной трагедии в Сирии и Турции в Европе клоунада: вояж Зеленского, клянчащего оружие
Запад же откровенно и цинично политизирует ситуацию на фоне землетрясения. По отношению к Сирии гуманизм отсутствует полностью. Она так и осталась нерукопожатной для западных человеколюбцев. Говорят, страна должна сотрудничать с мировым сообществом, а потом уже все остальное.
В Турции проамериканские силы хайпуют, пытаясь раскачать перед выборами ситуацию, разгоняя тезис, что такой объем разрушений и жертв вызван коррупцией и нарушением норм качества в строительной отрасли. Тектоническая плита под Турцией сдвинулись на очень серьезные три метра, иными словами масштаб сейсмического события огромен, куда уж в нем быть виноватым Эрдогану.
И на всем этом фоне в Европе очередной украинский вояж: Лондон - Париж - Брюссель. Зеленский неожиданно прибыл снова просить технику и средства. Дело в том, что Турция запросила помощи по линии НАТО.
Это значит, что часть ресурсов, на которые рассчитывал ранее Зеленский, отправятся на ликвидацию последствий землетрясения. Политическая сейсмология в рубрике Екатерины Тихомировой.
День, когда земля разверзлась. Многоэтажки складываются как карточные домики. А за каждой этой железобетонной плитой человеческие жизни, жизни детские.
Более 60 стран оказывают свою помощь пострадавшим в Турции. Вылетел туда и белорусский спецборт. Но это трагедия, которая, к сожалению, смешана с политикой. Оказывают помощь по-разному и не без камня за пазухой.
Сразу после землетрясения обстановку в Турции начали раскачивать. Западные СМИ налетели как стервятники, мол, дома строили некачественные, строители экономили на всем вплоть до безопасности. Помощь людям начали оказывать поздно.
Нагнетается мысль о том, что теперь никто не объявит об истинном количестве жертв. Причина одна - выборы в Турции. Эрдоган, пожалуй, сегодня один из немногих лидеров стран блока НАТО, который проводит самодостаточную политику. Одним глазом присматривается к телодвижениям товарищей по альянсу, а другим все пристальнее смотрит на Восток. Турция в ее нынешней политической конъюнктуре не намерена отворачиваться от России, более того, не пускает в НАТО Швецию, а сама рвется в Шанхайскую организацию сотрудничества. А ШОС, как мы знаем, мощный конкурент для Запада, в том числе экономический. Иными словами, Эрдоган становится все менее приемлемой фигурой. И все более активно обсуждается вопрос о том, чтобы всеми правдами и неправдами ослабить его власть.
Икбаль Дюрре, курдо-турецкий политолог, кандидат исторических наук:
В целом Турцию ожидают очень сложные времена не только в экономическом плане, но в том числе и в политическом. Турции всегда в истории приходилось балансировать между Западом и Востоком. Турция не может отказаться от своих отношений со странами Азии и Востока, и с Россией, и с Беларусью. Этот баланс для Турции исторически очень важен.
На фоне общей для Сирии и Турции трагедии востоковеды приходят к общему знаменателю. Для Анкары и Дамаска это шанс пойти на сближение и решить общий кризис.
В конце концов это люди востока, для них вера намного выше, чем политика. Теперь на секунду представьте, а если Дамаск и Анкара пойдут по пути политического сближения и консолидировано решат проблему, давно терзающую сирийскую территорию - огонь конфликта на Ближнем Востоке потухнет?
Икбаль Дюрре, курдо-турецкий политолог, кандидат исторических наук:
Трагедия в целом объединяет людей и страны. Сейчас политические разногласия надо отодвинуть на второй, на третий план. Вообще о них забыть, помириться. Это очень хороший повод. Кстати, Турция уже открывает пограничные пункты между Сирией и Турцией, которые до этого были закрыты, для того, чтобы гуманитарная помощь быстрее туда в Сирию доходила. Это тоже хороший показатель.
Две соседствующие страны, кажется - непримиримые враги. Обе стали жертвами стихийного бедствия, эпицентр, которого был в Турции, но прежде обе пострадали от бедствия рукотворного, территориальный эпицентр которого был в Сирии. Турция от землетрясения пострадала больше, но Сирия уже была истерзана долгой гражданской войной. Помощь пострадавшим оказывают лишь некоторые страны: Иран, Россия, Беларусь, Иран, Китай, ОАЭ. Список не широк, но это страны, так удивительно не входящие в коалицию приспешников Вашингтона. Здесь страны Запада оказались удивительно слепы к человеческим судьбам. Сирии не хватает специальной техники для ликвидации, она обложена санкциями, которые осложняют возможность помочь сирийскому народу. Страны Запада оказались не просто безучастны, Европа и США решили использовать трагедию как повод продемонстрировать, кто на планете главнее.
Илан Келман, профессор катастроф и здравоохранения в университетском колледже (Великобритания):
Что касается помощи Сирии, то мы сталкиваемся с определенными проблемами. Безопасно ли это для спасателей? Безопасно ли это даже для выживших? Будут ли стороны в конфликте сотрудничать с мировым сообществом.
Т.е. если Сирия хочет, чтобы сильные мира сего помогали, должна быть послушной.
Наиболее циничный отказ в помощи сирийскому народу прозвучал из-за океана. Советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро призвал всех союзников Вашингтона не давать Сирии ни цента. Впрочем центы сейчас тратят не на спасение, а на войну.
На фоне большой трагедии в Европе - клоунада
Вояж клянчащего оружие Зеленского по европейским столицам, он боится, что из-за землетрясения в Турции все о нем забудут. Если бы позволили выступить на руинах в Турции, сомнений нет, выступал бы и там.
Патрик Винтур, обозреватель газеты The Guardian:
Зеленский осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку. Владимир Зеленский обладает многими экстраординарными навыками шоумена, но одним из них является уникальная способность апеллировать к психике нации.
Слова из песни: Таким певцам почет повсюду обеспечен, и золото течет рекою нам навстречу. Мы к вам заехали на час. Привет, бонжур, хэллоу. А ну скорей любите нас (Зеленский улыбается), вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы.
Гастрольный "чес", чтобы европейский зритель ощущал не турецко-сирийские афтершоки. Циничное европейское лицедейство во всей своей красе. Пока одни оказывают помощь и тянут технику с гуманитаркой, другие этой помощи препятствуют или устраивают вояжи, чтобы на фоне трагедии не исчезнуть с экранов и обложек, параллельно укомплектовывая пушками войну для новых жертв.
В Турции отец на обломках держит за руку раздавленную плитой 15-летнюю дочь Ирмак.
А эту сирийскую девочку мать даже не успела прижать к груди. Она подарила ей жизнь под завалами в Алеппо и скончалась. Эти глаза сирийской малышки, пытающейся успокоить прижатого к ней маленького брата.
Турция. Из-под завалов вызволяют 13-летнего мальчишку. 55 часов он не выпускал из руки своего волнистого попугая.
Такая трогающая до глубины души забота о маленьком брате или любимом питомце. Нам бы взрослым такие широко раскрытые глаза и такую любовь к столь хрупкому миру.
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