На фоне огромной трагедии в Сирии и Турции в Европе клоунада: вояж Зеленского, клянчащего оружие

В целом Турцию ожидают очень сложные времена не только в экономическом плане, но в том числе и в политическом. Турции всегда в истории приходилось балансировать между Западом и Востоком. Турция не может отказаться от своих отношений со странами Азии и Востока, и с Россией, и с Беларусью. Этот баланс для Турции исторически очень важен.

Трагедия в целом объединяет людей и страны. Сейчас политические разногласия надо отодвинуть на второй, на третий план. Вообще о них забыть, помириться. Это очень хороший повод. Кстати, Турция уже открывает пограничные пункты между Сирией и Турцией, которые до этого были закрыты, для того, чтобы гуманитарная помощь быстрее туда в Сирию доходила. Это тоже хороший показатель.

Что касается помощи Сирии, то мы сталкиваемся с определенными проблемами. Безопасно ли это для спасателей? Безопасно ли это даже для выживших? Будут ли стороны в конфликте сотрудничать с мировым сообществом.

На фоне общей для Сирии и Турции трагедии востоковеды приходят к общему знаменателю. Для Анкары и Дамаска это шанс пойти на сближение и решить общий кризис.В конце концов это люди востока, для них вера намного выше, чем политика. Теперь на секунду представьте, а если Дамаск и Анкара пойдут по пути политического сближения и консолидировано решат проблему, давно терзающую сирийскую территорию - огонь конфликта на Ближнем Востоке потухнет?Две соседствующие страны, кажется - непримиримые враги. Обе стали жертвами стихийного бедствия, эпицентр, которого был в Турции, но прежде обе пострадали от бедствия рукотворного, территориальный эпицентр которого был в Сирии. Турция от землетрясения пострадала больше, но Сирия уже была истерзана долгой гражданской войной. Помощь пострадавшим оказывают лишь некоторые страны: Иран, Россия, Беларусь, Иран, Китай, ОАЭ. Список не широк, но это страны, так удивительно не входящие в коалицию приспешников Вашингтона. Здесь страны Запада оказались удивительно слепы к человеческим судьбам. Сирии не хватает специальной техники для ликвидации, она обложена санкциями, которые осложняют возможность помочь сирийскому народу. Страны Запада оказались не просто безучастны, Европа и США решили использовать трагедию как повод продемонстрировать, кто на планете главнее.Т.е. если Сирия хочет, чтобы сильные мира сего помогали, должна быть послушной.Наиболее циничный отказ в помощи сирийскому народу прозвучал из-за океана. Советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро призвал всех союзников Вашингтона не давать Сирии ни цента. Впрочем центы сейчас тратят не на спасение, а на войну.