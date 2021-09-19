3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На фоне приближающихся холодов Старый Свет оказался на пороге энергетического кризиса
На фоне приближающихся холодов Старый Свет оказался на пороге энергетического кризиса. Первые последствия на себе ощутила Прибалтика, где цены на тепло и электроэнергию бьют рекорды. Еще на минувшей неделе средняя цена превысила 107 евро за мВт-ч. Всего за 7 дней показатель вырос еще на 13 %. В Риге горячая вода и тепло уже подорожали более чем на 26 %. По прогнозам Госсовета по регулированию энергетики, отопление в Литве подорожает на 30 %, а в Вильнюсе сразу на 60 %. В Нидерландах семья из 4 человек в прошлый холодный сезон платила в среднем 507 евро в месяц, а нынешней зимой будет платить 1229 евро.
Цены на электричество пробили потолок и в Эстонии. Из-за чего, несмотря на драконовские квоты на выбросы CO2, Таллину пришлось расконсервировать и запустить старые нарвские сланцевые электростанции. Раньше электроэнергию по низкой цене эстонцы получали из Беларуси. Однако Таллин решил поддержать Литву в бойкоте Белорусской АЭС, и поставки прекратились. Как итог - республика осталась без доступной электроэнергии. Вот такой эффект бумеранга.
О причинах энергетического коллапса в Европе, о том, какое отношение к этому имеют Украина и США, и о положении стран Балтии, которые готовы в угоду интересам Запада оставить свое население без доступного электричества и тепла, телеканалу "Беларусь 1" рассказал немецкий депутат Вальдемар Гердт.
Вот этот долгий торг, скулеж вокруг "Северного потока", незапуск его, непрокачка этого газа, незаполнение хранилищ. Наши хранилища сегодня заполнены на 70 %, в прошлом году они были заполнены на 93 %, и мы были в локдауне, сейчас начинает оживать промышленность, и, по прогнозам, идет холодная зима, и у нас недостаток газа. Все это вместе, естественно, повысило цену на этот продукт. Те же Латвия, Литва, Эстония - будут неотопленные садики, школы, это будут социальные волнения, которые в Балтийских странах можно избежать за счет понимания, за счет компактности, за счет одного-двух правильных решений, убрать идеологию и закупать электроэнергию в Беларуси - и все бы они вышли из этого кризиса. Это вассалы, подчиненные полностью, потому что решения, в последнее время принимаемые ими, противоречат здравому смыслу и экономике собственной страны. Вот этот шпагат они сейчас там делают. Как можно было отказаться от транзита белорусского калия через свою территорию? На ровном месте получать такую огромную сумму в бюджет и взять отказаться из-за каких-то идеологических соображений. Ясно, что решение принято не добровольно, и до тех пор, пока это будет так, будет все хуже и хуже, пока не взорвется ситуация. Удар будет по цене на электроэнергию для всех хозяйств, потом мы увидим результат вот этого в цене на бензин. И это все опустошает карманы простого труженика. И сейчас надо бы призвать к ответу зеленых, призвать к ответу правящую партию, которая создала эту ситуацию, и поговорить, конечно, с нашими американскими друзьями, которые красиво разыграли эту ситуацию. На сегодняшний момент для их сжиженного газа, который как раз в этом ценовом сегменте, открылась дверь. И им глубоко плевать на то, что народ обнищает, и что мы сейчас вылетим из конкурентоспособных производств. К нашим друзьям украинцам хочется обратиться: ну что? Кто теперь оплатит это все своим вот этим скулежем: "Защитите нас, защитите нас
Но впереди планеты всей оказалась наша южная соседка Украина, где цена голубого топлива на энергобирже обогнала европейскую и взлетела до 1170 долларов за тысячу кубометров! Из-за высоких цен на газ себестоимость местной продукции может существенно повыситься и сделать тем самым ее абсолютно неконкурентоспособной. Да и люди, которые получат платежки, будут просто не в состоянии оплатить счета. По словам украинского нардепа Ильи Кивы, украинцы уже давно переживают "тарифный геноцид" и еле справляются с нынешними тарифами за коммуналку, а теперь их ждет новое повышение цен, которое они уже не перенесут.
Я не понимаю, как в этом году страна переживет зиму в прямом смысле этого слова. Все, на что рассчитывает это бестолковое правительство, которое сегодня управляет моей страной, вы не поверите, рассчитывают на климатические условия, которые меняются во всем мире. На теплую и короткую зиму. Вот на что делают сегодня упор, и как складывается стратегия экономики всей страны.Насколько сегодняшняя цена адаптирована под жизнь украинского гражданина? Так вот, я вам хочу сказать: украинцы давно перестали иметь возможность оплачивать коммунальные счета, параллельно преступным режимом, властью принимаются законы, которые позволяют забирать имущество за неоплату вот этих космических тарифов, которые приходят сегодня простым украинцам.Я вам скажу больше. Сегодня платежка за однокомнатную квартиру, пускай в городе Киеве, будет порядка 80-70 долларов, вот это сегодня за однокомнатную квартиру, а пенсия точно так же находится в размере 70-80 долларов. То есть, что получается? Оплатив коммунальные услуги, пенсионер остается без денег, и нет у него возможности даже покупать продукты
С такими "успехами" Украина подходит к восьмой годовщине Майдана. Цены взлетают, решения принимаются явно не в пользу людей, реальные активы, заводы и технологии скуплены синдикатами за бесценок, западные гранты растащили, а кредиты с процентами возвращать станут дети того самого Евромайдана, которые уже по накатанной винят во всем кого угодно, только не себя.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов