Вот этот долгий торг, скулеж вокруг "Северного потока", незапуск его, непрокачка этого газа, незаполнение хранилищ. Наши хранилища сегодня заполнены на 70 %, в прошлом году они были заполнены на 93 %, и мы были в локдауне, сейчас начинает оживать промышленность, и, по прогнозам, идет холодная зима, и у нас недостаток газа. Все это вместе, естественно, повысило цену на этот продукт. Те же Латвия, Литва, Эстония - будут неотопленные садики, школы, это будут социальные волнения, которые в Балтийских странах можно избежать за счет понимания, за счет компактности, за счет одного-двух правильных решений, убрать идеологию и закупать электроэнергию в Беларуси - и все бы они вышли из этого кризиса. Это вассалы, подчиненные полностью, потому что решения, в последнее время принимаемые ими, противоречат здравому смыслу и экономике собственной страны. Вот этот шпагат они сейчас там делают. Как можно было отказаться от транзита белорусского калия через свою территорию? На ровном месте получать такую огромную сумму в бюджет и взять отказаться из-за каких-то идеологических соображений. Ясно, что решение принято не добровольно, и до тех пор, пока это будет так, будет все хуже и хуже, пока не взорвется ситуация. Удар будет по цене на электроэнергию для всех хозяйств, потом мы увидим результат вот этого в цене на бензин. И это все опустошает карманы простого труженика. И сейчас надо бы призвать к ответу зеленых, призвать к ответу правящую партию, которая создала эту ситуацию, и поговорить, конечно, с нашими американскими друзьями, которые красиво разыграли эту ситуацию. На сегодняшний момент для их сжиженного газа, который как раз в этом ценовом сегменте, открылась дверь. И им глубоко плевать на то, что народ обнищает, и что мы сейчас вылетим из конкурентоспособных производств. К нашим друзьям украинцам хочется обратиться: ну что? Кто теперь оплатит это все своим вот этим скулежем: "Защитите нас, защитите нас

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага Германии