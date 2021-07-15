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На фоне сильнейшей засухи - лесные пожары в США, леса полыхают и на Дальнем Востоке России


Запад США охвачен лесными пожарами. На фоне сильной засухи и высоких температур пламя быстро распространяется. В штате Орегон огонь поднимается в небо на 30 с лишним метров. Из наиболее опасных районов идет эвакуация. На границе Калифорнии с Невадой - крупнейшее в этом году возгорание: горит территория в 350 кв. км.

Полыхают леса и на Дальнем Востоке России, особо тяжелая ситуация в Якутии. В огне порядка 620 тыс. га тайги.

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