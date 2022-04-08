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На фоне событий в Украине мировые цены на продовольствие достигли абсолютного рекорда
В марте индекс продовольственных цен ФАО составил в среднем 159 пункта. Это более чем на 12,5 % больше, чем в феврале, когда индекс достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году. Главным фактором повышения цен стала ситуация на рынках зерновых и растительных масел.
В Литве оценили потери от запрета грузоперевозок в восточном направлении
В Литве подсчитали потери от запрета грузоперевозок в Беларусь и Россию - они предварительно оцениваются в 72 млн евро. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций республики. В прошлом году более 9 % от всех литовских грузоперевозок осуществлялось в Россию, и почти 9 % - в Беларусь. Теперь же перевозчикам придется менять свои транспортные маршруты или налаживать свой бизнес в других странах.
В Литве останавливает работу завод по производству удобрений
Несут потери от санкций и предприятия. Завод по производству фосфорных удобрений вынужденно останавливает работу. Предприятие попало под санкции, введенные против экс-члена совета директоров компании "Еврохим" Андрея Мельниченко. На заводе трудятся около полутора тысяч человек, сейчас их рабочие места под угрозой.
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