На фоне событий в Украине мировые цены на продовольствие достигли абсолютного рекорда

В марте индекс продовольственных цен ФАО составил в среднем 159 пункта. Это более чем на 12,5 % больше, чем в феврале, когда индекс достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году. Главным фактором повышения цен стала ситуация на рынках зерновых и растительных масел.

В Литве оценили потери от запрета грузоперевозок в восточном направлении

В Литве подсчитали потери от запрета грузоперевозок в Беларусь и Россию - они предварительно оцениваются в 72 млн евро. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций республики. В прошлом году более 9 % от всех литовских грузоперевозок осуществлялось в Россию, и почти 9 % - в Беларусь. Теперь же перевозчикам придется менять свои транспортные маршруты или налаживать свой бизнес в других странах.

В Литве останавливает работу завод по производству удобрений