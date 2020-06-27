На фоне улучшения ситуации с пандемией в мире продолжают снимать ограничения

В Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны повлияла и на рынок Литвы.



