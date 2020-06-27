ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На фоне улучшения ситуации с пандемией в мире продолжают снимать ограничения

В Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны повлияла и на рынок Литвы.

Нью-Йорк объявил о переходе в третью фазу выхода из карантина

С 6 июля с мерами социального дистанцирования можно будет обедать внутри заведения (раньше обслуживали людей только на летних террасах). Также разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе.

В Аргентине заявили о резком росте количества заболевших. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все