На французском острове Корсика марш националистов разогнала полиция

Европейская "демократия" в действии: задержания с применением силы. На Корсике на марш вышли местные националисты в поддержку задержанного французскими властями активиста, выступающего за независимость острова, Ивана Колонны. Однако свобода выбора трактуется правительством Пятой республики по своему - митинг разогнали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

15 протестующих получили ранения. Сообщается и о задержаниях.