На Гаити ввели военное положение

Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента. В государстве закрыли главный международный аэропорт. На неопределенный срок работу приостановило и американское посольство. Границу со странойзаблокировала Доминикана.

Врачи продолжают бороться за жизнь первой леди, женщина госпитализирована с огнестрельными ранениями. Личности нападавших пока не установлены. В Сети появилось видео с места убийства. По сообщениям властей, преступники говорили на испанском языке. Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения на его резиденцию сегодня ночью.



