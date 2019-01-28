На Гавану обрушился торнадо

Не менее 3 человек погибли и более 170 пострадали. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Повреждены дома, повалены деревья, перевернуты автомобили, отключено электричество. Больше всего от удара стихии пострадал район Регла. Там уже приступили к восстановительным работам.