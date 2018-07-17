На Гаваях пострадали 23 пассажира туристической лодки

В судно попала вулканическая бомба из лавы вулкана Килауэа. Она пробила крышу. В момент ЧП на борту находились 52 человека. Отметим, вулкан извергается уже несколько месяцев, уничтожая дома. Но, похоже, туристов это не сильно пугает.